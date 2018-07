Heinsberg-Randerath - Skat: Fred Falk steht bei Pik As Heinsberg auf Platz 1

Heinsberg-Randerath. Mit einem guten Ergebnis von 2540 Punkten übernahm Fred Falk aus Hückelhoven nach dem sechsten Monatsturnier erneut die Führung für die diesjährige Skatmeisterschaft bei Pik As Heinsberg.

Nach der ersten Serie hatte sich Horst Göhring aus Breberen mit 1594 Punkten klar Platz eins gesichert. Mit einem stabilen Ergebnis erkämpfte sich Siggi Füsgen aus Schaufenberg den Gesamtsieg mit insgesamt 2661 Punkten.

Die Tageswertung am sechsten Spieltag:1. Siggi Füsgen aus Schaufenberg mit 2661 Punkten, 2. Karl Kirsch aus Laffeld mit 2600 Punkten, 3. Frad Falk aus Hückelhoven mit 2540 Punkten. Jahreswertung nach sechs Spieltagen: 1. Fred Falk aus Hückelhoven mit 13.462 Punkten, 2. Theo Mengeler aus Kreuzrath mit 13.110 Punkten, 3. Hubert Christoph aus Geilenkirchen mit 12.740 Punkten.

Das nächste Monatsturnier für die Skatmeisterschaft bei Pik As Heinsberg findet am Freitag, 20. Juli, um 19.30 Uhr, in der Gaststätte Neunfinger in Randerath, statt.