Skat: Erkens führt in Gesamtwertung in Kirchhoven

Heinsberg-Kirchhoven. Am dritten Spieltag der 18. offenen Kirchhovener Skatmeisterschaft konnten sich acht von 35 Spielern einen Geldpreis sichern. Den ersten Platz belegte dabei Horst Göhring aus Breberen mit 2635 Punkten, gefolgt von Albert Schuwirt vom Pik As Heinsberg mit 2472 Punkten und Theo Mengeler aus Kreuzrath mit 2348 Punkten.

Den ersten Platz in der Gesamtwertung belegt Hugo Erkens vom Herz Dame Stahe mit 7128 Punkten. Auf dem zweiten und dritten Platz sind Burkhard Schulz vom SC Erkelenz mit 7068 Punkten und Karl Kirch aus Laffeld mit 6883 Punkten zu finden. Hinter ihnen liegen Hoger Kehmer vom Berder Jonge mit 6842 Punkten, Josef Offermanns vom Kreuz Bube Kirchhoven mit 6799 Punkten.

Der nächste Spieltag findet am Dienstag, 11. April, in der Gaststätte Bodens, Waldfeuchter Straße 183 in Kirchhoven, statt. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr.