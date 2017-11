Wassenberg.

Der Vorsitzende des Bogenschießclubs (BSC) Silberpfeil Myhl, Heinz-Josef Theißen, blickte stolz in die Sporthalle an der Bergstraße. Das 30. Lilienturnier des BSC lockte erneut mehr als 250 Teilnehmer an. „Das schönste am Turnier ist, dass sich hier die Elite aus NRW und den benachbarten Niederlanden und Belgien trifft und misst“, sagte Theißen.