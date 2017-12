Wegberg - Siebenstündige Jagd auf ausgerissene Kuh

Wegberg. Passanten, Feuerwehr- und Polizeikräfte haben am Donnerstagabend in Wegberg versucht eine freilaufende Kuh einzufangen. Im Schutze der Dunkelheit gelang es dem Tier, immer wieder unterzutauchen. Am Ende konnte die Kuh jedoch nicht mehr entkommen.

Die Polizei wurde gegen 20.05 Uhr über den „Freigänger“ informiert. Zeugen hatten die Kuh zunächst im Ortszteil Beeck gesichtet. Anschließend startete eine größer angelegte Such- und Einfangaktion durch das gesamte Stadtgebiet. Denn das trotzige Rind tauchte immer wieder an unterschiedlichen Orten auf und verschwand stets in der Dunkelheit.

Dabei lief es mehrfach über Landstraßen, wodurch es eine große Gefahr für Verkehrsteilnehmer darstellte. Schließlich konnte das Tier gegen 3.30 Uhr - siebeneinhalb Stunden später - auf einen Acker im Bereich der Landesstraße 364 getrieben werden. Dort habe man alle Maßnahmen ausprobiert, um die Kuh zu beruhigen und einzufangen, allerdings blieb dies erfolglos. Mit Zustimmung des Eigentümers erlegten die Polizeibeamten schließlich das Tier.