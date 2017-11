Seniorin bei Unfall in Auto eingeklemmt und schwer verletzt

Wegberg-Kipshoven.

Bei einem Autounfall am Rande der Ortschaft Wegberg-Kipshoven wurde eine 81-Jährige am Freitagmorgen schwer verletzt. Beim Abbiegen auf die Landesstraße 127 kollidierte sie mit dem Wagen einer 25-Jährigen. Die Seniorin wurde durch die Wucht des Aufpralls in ihrem Auto eingeklemmt und musste von Rettungskräften befreit werden.