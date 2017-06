Selbstrettung der Feuerwehr: Wehr zeigt sich für den Ernstfall gerüstet

Heinsberg. Einmal im Jahr heißt der Auftrag für die Retter der Freiwilligen Feuerwehr des Löschzugs Stadtmitte, sich selbst zu retten. An diesem Übungstermin steht die Rettung der eigenen Einsatzkräfte im Mittelpunkt, denn es kann im Einsatz auch jederzeit passieren, dass die Helfer selbst in Not geraten.

In diesem Jahr hatten sich die Ausbilder Dennis Mevissen und Oliver Krings etwas Besonderes einfallen lassen. So wurde der Kontakt zur Kreissparkasse Heinsberg mit dem Filialleiter Martin Lip-hardt aufgenommen, da sich das in der Heinsberger Stadtmitte befindliche Gebäude mit seinen vielen Büros, der ausgesprochen verwinkelten Lage sowie der komplexen Unterkellerung für eine solche Übung anbietet. Die Verantwortlichen der Kreissparkasse sagten gerne ihre Unterstützung zu.

Nur wenig Zeit

Eine sorgfältige Planung der Übung fand bereits zwei Wochen vor dem anstehenden Übungsabend an. Die Lage: Der Löschzug Stadtmitte wurde wegen eines Brandmeldealarms zur Hochstraße gerufen. Hierzu fand der Gruppenführer Ernst Oidtmann ein Alarmfax auf der Feuerwache vor, in dem die üblichen Informationen standen. Nun hieß es, das Standardverfahren in einer solchen Einsatzsituation abzuarbeiten.

Doch es kam anders als erwartet. Neben einer komplexen Menschenrettung, die von den Wehrleuten zu realisieren war, verunglückte ein Atemschutztrupp im dritten Obergeschoss. Dieser konnte nur über die Drehleiter gerettet werden. Dazu erschwerte das ausgefallene Atemschutzgerät das übliche Vorgehen, da dieser am Gerät seines Partners angeschlossen war. Somit blieb den Rettern nur eine geringe Zeit, um diese komplexe Rettung durchzuführen.

„Nach knapp 45 Minuten war die Aufregung vorbei – und die Ausbilder freuten sich über das gute Ergebnis der Übung“, bilanziert die Feuerwehr.

Ebenfalls freuten sich die Verantwortlichen der Kreissparkasse über die gelungene Übung. Denn zu Spitzenzeiten könnten sich im Tagesgeschäft mehr als 400 Personen im Gebäude befinden, hieß es.