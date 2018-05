Wassenberg-Effeld - Segelclub Wassenberg-Roermond startet in die Segelsaison 2018

Sportbootführerscheine für Interessenten

Der SWR bietet wieder Bootsführerscheinausbildungen an. Interessierte und zukünftige Segler und Motorbootfahrer können am Effelder Waldsee sowohl auf den Sportbootführerschein Binnen als auch den Sportbootführerschein See vorbereitet werden.

Die nächste Jüngstenausbildung findet in den Sommerferien in Zusammenarbeit mit dem Kreissportbund statt. Traditionell veranstaltet der SWR in der vierten Sommerferienwoche die Ferienmaßnahme „Segeln für Kids“. Auch bei dieser Veranstaltung sind noch Plätze frei.

Informationen gibt es bei Rainer Schendera, Telefon 02432/890203, sowie Manfred Peggen Telefon 02432/ 4203.

Mehr dazu:

www.segelclubwassenbergroermond.jimdo.com