Heinsberg.

Am Dienstagmorgen ist es auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebs in Donselen zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen. Ein 28-jähriger Mitarbeiter des Hofes geriet aus noch unbekannten Gründen mit den Beinen in eine Strohverteilmaschine. Der Mann wurde dabei schwerst verletzt.