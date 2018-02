Wassenberg - Schulwettbewerb „Jugend debattiert“: Vortrefflich Streitfragen erörtert

Wassenberg.

Der Schulwettbewerb „Jugend debattiert“ hat an der Betty-Reis-Gesamtschule Wassenberg bereits seit langer Zeit Tradition. Somit wurden auch in diesem Jahr Schulsieger ermittelt, die die Schule nun auf der regionalen Ebene vertreten. Der diesjährige Schulwettbewerb stand im Zeichen einer besonders brisanten Frage: „Soll der Verzehr von Fastfood an unserer Schule verboten werden?“