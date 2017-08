Hückelhoven.

Karola Hülsmann sieht jung aus, aber ganz so jung, dass sie auf die Schulbank der neunten Klasse des Gymnasiums Hückelhoven gehört, dann doch wieder nicht. Die 37-Jährige sitzt ganz hinten an der Wand alleine an einem Tisch, lächelt und hat einen ganz bestimmten Schüler im Blick. An anderen Orten würde man sie Integrationshelferin nennen, hier heißt sie Schulbegleiterin.