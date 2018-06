Erkelenz-Kuckum - Schützen- und Heimatfest in Kuckum

Erkelenz-Kuckum. Der Verfall im Bereich der Umsiedlungsorte ist nicht zu übersehen. In wenigen Jahren wird auch Kuckum ein verlassenes Dorf werden. Doch noch ist Kuckum lebendig, und auch wenn die Heimat vernichtet wird, wollen die Kuckumer Vereine die Gemeinschaft am Leben erhalten. Als Zeichen dieses Lebenswillens lädt die St.-Antonius-Schützenbruderschaft Kuckum 1909 zum Schützen- und Heimatfest vom 16. bis 18. Juni ein.

Zeichen gegen Resignation

Mit einem prächtigen Fest auf den Straßen des Dorfes und mit stimmungsvollen Veranstaltungen im Festzelt setzt die Bruderschaft mit ihren Majestäten – Schützenkönig Frank Kamphausen mit Gattin Silvia und Jungkönig Tim Oellers mit Freundin Lara – ein Zeichen gegen Resignation und Zukunftsangst.

Nach dem traditionellen Maiensetzen am Samstagnachmittag, 16 Uhr, werden die Kuckumer Majestäten von vielen Schützen und auswärtigen Majestäten um 19.45 Uhr zum Königsball geleitet. Im festlich geschmückten Zelt sorgen dann die bekannte Show- und Tanzband „Klangstadt“ sowie die Kölner Senkrechtstarter „Querbeat“ für einen stimmungsvollen Festabend.

Der Sonntagmorgen, 17. Juni, beginnt mit feierlichen Festmesse im Festzelt und anschließender Kranzniederlegung und Zapfenstreich am Ehrenmal. Der musikalische Frühschoppen mit dem Musikverein Rath-Anhoven stimmt dann auf den Festzug am Sonntagnachmittag ein, der in diesem Jahr wegen der Fußball-Weltmeisterschaft bereits um 15 Uhr beginnt.

Zahlreiche auswärtige Bruderschaften und Ehrengäste werden dann die Kuckumer Majestäten und Schützen auf ihrem Marsch durch das festlich geschmückte Dorf begleiten. In diesem Jahr werden sogar drei Musikabteilungen einen prächtigen Festzug mit einer großen Schützen- und Musikparade gestalten.

WM-Partie auf Großleinwand

Pünktlich um 17 Uhr ist dann im Festzelt auf einer Großleinwand Anstoß zum Weltmeisterschaftsspiel Deutschland-Mexiko. Hierzu sind alle Gäste und Besucher bei freien Eintritt herzlich eingeladen. Gefeiert wird dann bis weit in die Nacht.

Am Montagnachmittag werden dann beim Vogelschuss die neuen Majestäten ermittelt. Mit anschließendem Klompenzug mit zwei Paraden und mit dem abendlichen Klompenball beenden die Kuckumer Schützen ihr diesjähriges Schützenfest.