Heinsberg - Schüler schaffen das Sportabzeichen

Heinsberg. In zwei AGs unter der Leitung von Sabine Chrszon und Franz-Josef Fronk haben 21 Schüler der Heinsberger Sonnenscheinschule erfolgreich die Prüfungen für das Sportabzeichen absolviert.

Das Abzeichen in Gold ging an Adrian Catellanos, Max Kürschner, Dennis Smakotin und Anastasia Vomboldt. Das Abzeichen in Silber erhielten Robert Bako, Stella Bugundi, Jana Deußen, Arina Eberle, Leticia Frenzel, Emilia Hamann, Leo Handanovic, Diana Hoffmann, Emily und Lina Lehnen, Darca Teunissen und Tom Tholen.

Über Bronze freuten sich Michael Hofmann, Stella Jüttner, Chancevie Nzenze, Finn Teunissen und Alexander Weiland. Auch OGS-Leiterin Manuela Otto gratulierte.