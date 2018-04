Hückelhoven - Schüler erhalten Einblick in die spannende Welt moderner Technik

Hückelhoven. Kürzlich hieß es im Foyer der Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule Hückelhoven „Köpfe einziehen!“. Denn das „DLR School Lab“ der RWTH Aachen war zu Besuch und hatte unter anderem Roboter und Drohnen mitgebracht.

Der Koordinator des Projektes, Lehrer Felix Vitz, hatte gemeinsam mit Schülern und Kollegen den Tag vorbereitet. Den Schülern des 6. Jahrgangs wurde ein Exkurs in die Welt modernster Technik ermöglicht.

In vier Workshops setzten sich die Kinder unter anderem mit folgenden Fragestellungen auseinander: Was ist künstliche Intelligenz? Wie steuert man eine Drohne? Wie möchten wir in der Zukunft leben? Und was bedeutet autonome Mobilität? Dazu programmierten einige Schüler kleine „Lego mindstorms“-Roboter.

„Der Workshop macht richtig Spaß. Ich habe schon mal mit einem Freund ein kleines Computerspiel programmiert. Später würde ich auch gerne im IT-Bereich arbeiten“, sagt Sechstklässler Nick Aguzev und widmet sich wieder der nächsten Programmieraufgabe: einen Roboter im Kreis fahren lassen.

Selbst hinters Steuer

In einem anderen Workshop durften die Schüler es sich zunächst auf bunten Sitzsäcken bequem machen und diskutierten über die Vor- und Nachteile von selbstfahrenden Autos. Danach durfte dann jeder selber hinters Steuer des professionellen Fahrsimulators und Gas geben.

Währenddessen steuerten die Kinder in einer anderen Gruppe eine Drohne durchs Foyer. „Ich finde die Einsatzmöglichkeiten einer Drohne faszinierend. Zum Beispiel können sie Defibrillatoren zu Unfallstellen fliegen und haben dabei keine Probleme mit Staus im Straßenverkehr. Dadurch sind sie viel schneller da und können dabei helfen, Leben zu retten“, berichtet der Schüler Joshua Jansen.

Das Steuern der Drohne ist gar nicht so einfach. Zwar haben fast alle Kinder privat häufiger einen Controller in der Hand, doch „das Lenken ist total schwierig, weil man manchmal umdenken muss, wo rechts und links ist bei der Drohne“, findet die Sechstklässlerin Sabina Gurowiec.

An der vierten Station erlernte „Nao“, der sogenannte Humanoid, den bei Jugendlichen aktuell beliebten Zahnseidetanz.

„Eine absolute Bereicherung“, findet auch Lehrerin Nadja Ohler. „Die Schülerinnen und Schüler haben einen faszinierenden Einblick in moderne Technik bekommen, wie wir das im normalen Unterricht natürlich nicht bieten können. Deshalb ist die Kooperation mit einer Institution wie der RWTH Aachen wirklich ein Gewinn für unsere Schule.“