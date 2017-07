Schüler engagieren sich für die Partnerschule in Kamerun

Erkelenz. Gleich dreifach engagierte sich die Schulgemeinschaft des Cornelius-Burgh-Gymnasiums Erkelenz für die Unterstützung ihrer Partnerschule in Kamerun. Die Mitglieder der Kamerun-AG hatten riesige Pfandflaschensammelkartons erstellt, die mit großen Aufschriften und auffälliger Gestaltung die Sammellust ihrer Mitschüler anregen sollten.

Innerhalb von vier Schultagen sollten darin in der ganzen Schule so viele Pfandflaschen wie möglich gesammelt werden, deren Erlös der Partnerschule zugute kommen sollte. Um den Anreiz für die Schülerinnen und Schüler noch zu erhöhen, wurde die Sammelaktion gleichzeitig mit einem Wettbewerb verbunden.

Sollten die Schülerinnen und Schüler innerhalb dieses kurzen Zeitraums 1000 Flaschen zusammenbekommen, so würde die Frühstückspause am Freitag um 15 Minuten verlängert. Da der Jahrgang 8 und viele Schüler anderer Jahrgänge genau in dieser Woche auf Klassenfahrt und Wandertagen unterwegs waren, blieb es bis zum Schluss spannend, aber das Ziel wurde erreicht. 1018 Flaschen wurden von der Schulgemeinschaft gesammelt.

Gleichzeitig engagierten sich einige Lehrerinnen, die Musik-Klasse 6d und Schülerinnen der Klasse 9c. Sie bereiteten leckeres afrikanisches Gebäck und Bananenpfannkuchen zu. Die Schlange am liebevoll gestalteten Verkaufstisch in der Mittagspause war lang. Auch der Erlös dieser Aktion kommt der Rainbow School zugute.

Auch der Hausmeister hilft

Zudem konnten dank des großen Engagements des Schulhausmeisters Hubert Corsten schließlich noch zahlreiche ausrangierte Tische und Stühle in einen kleinen Transporter verladen werden. Transporter und Schulmobiliar werden nun nach Kamerun gebracht und können dort noch sehr gut genutzt werden.