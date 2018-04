Kreis Heinsberg - Schlammlawinen überfluten die Straßen im Kreis Heinsberg

Kreis Heinsberg.

Ein Unwetter hielt in der Nacht zum Montag die Feuerwehrkräfte in weiten Teilen des Kreises Heinsberg in Atem. Die Leitstelle im Feuerschutzzentrum in Erkelenz verzeichnete kreisweit ab 23.30 Uhr bis 7 Uhr am Morgen insgesamt 170 Einsätze mit den Schwerpunkten in den Kommunen Heinsberg, Geilenkirchen und Gangelt.