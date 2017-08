Schafhausener Schützen feiern Kirmes

Heinsberg-Schafhausen. Der Vogel der Schafhausener Schützen hielt sich in diesem Jahr besonders lang auf der Stange. Aber auch er hielt nicht ewig. Jetzt können die Feierlichkeiten der Gemeinschaft weiter gehen.

Umso mehr freut sich die Schützenbruderschaft Schafhausen, am ersten Septemberwochenende die Schülerprinzessin Hannah Vogel (209 Schuss), den Schützenprinzen Markus Hausmann mit seiner Begleitung Miriam Senft (492 Schuss, auf einen vermutlich stählernen Vogel) und den Schützenkönig Jörg Hausmann mit seiner Königin Lydia Hausmann (208 Schuss) präsentieren zu dürfen.

Am Samstag, 2. September, treffen sich die Schützen um 17.30 Uhr am Festzelt an der Schafhausener Straße, um gemeinsam den König und sein Gefolge zur Messe abzuholen. In der heiligen Messe erhalten die Würdenträger ihre Majestätenkette, um diese anschließend erstmalig auf dem Weg zum Festzelt der Bevölkerung zu zeigen.

Zum Königsball ab 20 Uhr im Festzelt mit vielen Gästen lädt die St.-Martini-Schützenbruderschaft Schafhausen gemeinsam mit den Majestäten ein. Dieser Abend wird von „Feedback – Der Coverband“ musikalisch gestalten.

Am Sonntag, 3. September, ist um 14.45 Uhr Treffpunkt am Festzelt. Von dort werden die Schützen die Schülerprinzessin Hannah Vogel mit den Adjutantinnen Leonie Knück und Mina Vogel, den Schützenprinzen Markus Hausmann und Miriam Senft mit seinen Adjutanten Marius Winkens und Noah Schlebusch und den Schützenkönig Jörg Hausmann mit Lydia Hausmann mit den Adjutanten Theo Esser und Bernd Bürschgens zum großen Festzug durch Schafhausen abholen.

Parade am Festzelt

Der Festzug wird folgende Strecke haben: Kuhlertstraße, Theresien- straße, Kuhlertstraße, Im Mühlenkamp, Kuhlertgraben, Sandbleckden, Kuhlertstraße. Anschließend findet die Parade auf der Schafhausener Straße am Festzelt statt. Die Caféteria der Frauengemeinschaft öffnet um 15 Uhr im Festzelt. Die Frauen der Frauengemeinschaft freuen sich auf die Besucher. Nach der Parade geht das bunte Treiben mit dem Bläserchor St. Donatus und dem Trommlercorps Einigkeit im Festzelt weiter. Nach der Königshuldigung legt DJ Peter zum Tanz auf.

Der Montag ist der längste Tag der Kirmes, da er bereits um 7 Uhr an der Mehrzweckhalle mit dem Wecken des Ortes Schafhausen beginnt. Nach einem ausgiebigen Frühstück beim König zieht die Bruderschaft zur heiligen Messe, welche um 9.30 Uhr beginnt. Anschließend geht es zum Friedhof zur Gefallenenehrung. Der Frühschoppen findet im Schießheim statt.

Den Abschluss der Kirmes bildet der Klompenball um 18 Uhr. DJ Peter wird bis zum „bitteren Ende“ Musik spielen.

Die Schützenbruderschaft Schafhausen freut sich auf eine rege Beteiligung und auf geschmückte Häuser in Schafhausen.