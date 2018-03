Heinsberg.

Im Kulturhaus in Selfkant-Höngen gab es jetzt eine Premiere. Die erste Bücherbörse lud Leselustige zum Stöbern ein. Bei der großen Zahl an Büchern, war für jedermann etwas dabei. Sammler kamen ebenfalls auf ihre Kosten, so gab es auch einige Heimatkalender aus alten Tagen.