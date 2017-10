Hückelhoven.

Das normale Heute ist das wunderbare Gestern von morgen – so schnell geht das mit dem, was man „Geschichte“ nennt. Der Bergbau hat bis in die 1990er Jahren des vergangenen Jahrtausends hinein das Bild der Stadt Hückelhoven geprägt. Die Kohle ist inzwischen verstaubt, die Stadt hat sich neu erfunden, Hückelhoven ist als Mittelzentrum eine Einkaufsstadt geworden.