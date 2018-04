Wegberg - Saxophonklänge in der Kirche St. Vincentius

Saxophonklänge in der Kirche St. Vincentius Letzte Aktualisierung: 15. April 2018, 14:01 Uhr

Wegberg. Das Konzertorchester Sax for Fun aus Wuppertal gastiert am Sonntag, 22. April, um 18 Uhr auf Einladung des Kulturförderkreises Opus 512 in der St. Vincentiuskirche in Wegberg-Beeck.