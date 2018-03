Sanierung der Toiletten kostet 310.000 Euro Letzte Aktualisierung: 7. März 2018, 16:11 Uhr

Waldfeucht-Haaren. In den Sommerferien möchte die Gemeinde Waldfeucht damit beginnen, die Pausentoiletten am Schulzentrum in Haaren zu sanieren. „Die Pausentoiletten wurden in den 1970er Jahren gebaut und seitdem nicht mehr saniert, sondern es wurden lediglich Reparaturarbeiten durchgeführt“, heißt es von der Verwaltung.