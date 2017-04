Rurtal-Schützen sahnen wieder ab

Hückelhoven. Mit den letzten Disziplinen auf 100 Meter beendeten die Schützen des SSV Rurtal Hückelhoven die Meisterschaften des BDS-Bezirks Süd mit Langwaffen auf dem Schießstand am Bergerhof in Kleingladbach. Patrick Schwehn und Johannes Küppers siegten jeweils dreimal, Olaf Papajewski war zweimal erfolgreich, und vier Rurtaler standen je einmal ganz oben.

Mit dem Dienstsportgewehr kamen Ralf Muhr (122) als Zweiter und Udo Zewe als Dritter (112) auf das Treppchen der Schützenklasse. Richtig zulegen konnte in der Altersklasse Jo Küppers mit 140 Ringen. Zweiter wurde Jürgen Peters mit 126 Ringen, die für Hans Gerd Breidenstein bei den Senioren nur für Platz drei reichten. In der Teamwertung siegte Rurtal (Breidenstein, Muhr und Peters) mit 374 Ringen. Mit dem Dienstsportgewehr geschlossene Kimme und Diopter wurde in der Schützenklasse Jan Küppers (138) Vizemeister vor Ralf Muhr (3./134) und Patrick Schwehn (4./132).

Die Rangfolge der Altersklasse: 1. Jo Küppers (143), 2. Heinz-Peter Thomas (140), 3. Arnd Klingen (125), 4. Olaf Papajewski (121).

Den Sieg mit dem Dienstsportgewehr und Zielfernrohr holten sich Jo Küppers (143) und Breidenstein (128) in ihren Klassen.

Mit dem Match-Sportgewehr belegte Arnd Klingen (129) Rang zwei. Gerd Rüdiger Stöbbe gewann bei den Supersenioren (125). Dies gelang ihm auch mit dem Jagdgewehr über 6,4 mm durch 133 Ringe, mit dem Präzision-Sportgewehr über 7 mm wurde er Zweiter (144). Mit dem Selbstlade-Sportgewehr bis 6,4 mm siegten Patrick Schwehn (145) und Arnd Klingen (138), dem H.-P. Thomas (135) als Zweiter folgte. Mit Optik belegte Schwehn (134) gegen 20 Mitstreiter den zweiten Platz. Ralf Muhr wurde Vierter (131).

In der Altersklasse gewann Olaf Papajewski (133) vor Arnd Klingen (122). Breidenstein wurde Dritter der Senioren (122). Nochmals siegte Papajewski mit dem Selbstladesportgewehr über 6,4 mm und Optik (135). Auch in dieser Disziplin siegten die Rurtaler in der Teamwertung (Muhr, Papajewski, Schwehn) mit 398 Ringen.

Mit dem Zielfernrohr-Sportgewehr bis 7 mm wurde Frank-Andreas Goeres (136) Vizemeister der Altersklasse. Über 7 mm schaffte bei den Senioren Jürgen Schmidt (141 Ringen) den Sieg; Christoph Krumstroh (139) wurde Dritter.

In der Disziplin Zeitserie hatte Patrick Schwehn mit dem Selbstladesportgewehr bis 6,4 mm mit Optik (129) und ohne Optik (143) das jeweils beste Ergebnis.