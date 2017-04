Rurtal-Schützen mit Kurzwaffen in den schnellen Disziplinen erfolgreich Letzte Aktualisierung: 21. April 2017, 10:02 Uhr

Hückelhoven. Mit Kurzwaffen in den schnellen Disziplinen beendeten die Schützen des SSV Rurtal die BDS-Meisterschaften des Bezirks 5 auf dem Schießstand am Bergerhof in Kleingladbach. Mit fünf Siegen war Bernd Schüller erfolgreichster Starter des SSV; vier Siege landete Helmut Friedrich.