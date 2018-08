Hückelhoven - Rurtal-Schütze Schlicher wird Landesmeister in fünf Disziplinen

Hückelhoven. In den schnellen Langwaffen-Disziplinen sammelten neun Schützen des SSV Rurtal Hückelhoven bei den Meisterschaften des Landesverbandes 4 im Bund Deutscher Schützen in Rüthen/Westfalen je zehn Meister- und Vizetitel sowie vier dritte Plätze.

Erfolgreichster Rurtaler war Ralf Schlicher, der in der Seniorenklasse fünf Siege und drei Silbermedaillen einheimste. In der Disziplin Speed/Büchse sicherte sich Harald Leidereiter mit dem Selbstlade-Sportgewehr Kleinkaliber und Optik in der Altersklasse mit 257 Ringen den Vizetitel. Helmut Friedrich (4./255) und Klaus Gerdes (7./249) folgten. Schlicher (258) wurde Zweiter bei den Senioren.

Mit dem Selbstlade-Sportgewehr Großkaliber und Optik platzierten sich Friedrich (3./238) und Leidereiter (4./236). In der Disziplin Mehrdistanz/Büchse wurde Helmut Friedrich mit dem Kleinkaliber mit Optik Zweiter (287), mit dem Großkaliber mit Optik Fünfter (275).

Bei Speed/Flinte siegte Ralf Schlicher mit der Selbstlade-Flinte souverän (149 Ringe). Engelbert Schmitz kam auf Platz drei (119). Einen weiteren Sieg feierte Schlicher mit der Repetier-Flinte (128). Bei Mehrdistanz/Flinte holte Schmitz mit der Repetier-Flinte den Titel (269).

In der Disziplin Fallscheibe/Flinte eroberte Thomas Schüller (Jugendklasse) mit der Selbstlade-Flinte (40,47 Sekunden) den Sieg. Schlicher war in 12,82 Sekunden schnellster Senior. Mit der Selbstlade-Flinte und Optik schaffte Thomas Schüller mit 14,17 Sekunden den Sieg. Schlicher (10,67) behauptete sich vor Schmitz, der als Zweiter (16,45) ins Ziel kam.

Mit der Repetier-Flinte schaffte es Schüller mit 28,24 Sekunden zum Vizemeister. Schlicher war mit 15,65 Sekunden wieder obenauf bei den Senioren; Michael van der Meulen wurde Dritter (28,95). Mit der Selbstlade-Flinte und Optik holte sich Thomas Schüller seinen dritten Sieg in 35,02 Sekunden. Klaus Gerdes brachte es mit 19,30 Sekunden zu Bronze. Silber gewann Schlicher (19,66).

Reiner Schlebusch gewinnt

Jeweils Vizemeister mit der Doppelflinte und Ejektor wurden Ralf Schlicher (53,11) und Thomas Schüller (88,85). Bei Fallscheibe/Büchse mit dem Selbstlade-Sportgewehr Kleinkaliber und Optik kamen Friedrich (6./28,58), Leidereiter (7./28,73) und Gerdes (9./29,95) auf die Plätze. Schlicher belegte bei den Senioren Platz acht (41,10).

Mit dem Selbstlade-Sportgewehr Großkaliber und Optik sicherte sich Bernd Schüller den Vizetitel (28,60). Leidereiter (4./29,30) und Friedrich (6./31,90) folgten. Schlicher wurde bei den Senioren Fünfter (44,33).

Mit Selbstlade-Sportgewehr Kleinkaliber holte Reiner Schlebusch in der Seniorenklasse Silber (34,02). Mit dem Unterhebelrepetierer Kleinkaliber stand er ganz oben (45,28).