Rurtal glänzt bei Bezirksmeisterschaft auf eigenem Schießstand

Hückelhoven. Der SSV Rurtal Hückelhoven beendete die über vier Wochen andauernden Meisterschaften des Bezirks Süd im Landesverband 4 des Bundes Deutscher Schützen mit Langwaffen auf dem eigenen Schießstand am Bergerhof in Kleingladbach. 396 Teilnehmer aus 67 Vereinen starteten in bis zu 82 Disziplinen 1540 Mal.

In den Präzisions-Disziplinen auf der 50-Meter-Distanz gab es wieder zahlreiche Podestplätze für die Rurtaler. Mit dem Selbstladesportgewehr Kleinkaliber erzielten Falk Janclas als Sieger und Patrick Schwehn als Vizemeister der Schützenklasse je 137 Ringe. In der Altersklasse reichten Stefan Theissen 123 Ringe zum Sieg. Schwehn wurde mit dem Selbstladesportgewehr Kleinkaliber und Optik mit 141 Ringen Meister.

Mit dem Selbstladesportgewehr Großkaliber und Optik gewann Norbert Königs mit 129 Ringen den Titel in der Altersklasse.

Mit dem Dienst-Sportgewehr Kleinkaliber verteidigten die Rurtaler ihre Titel. Falk Janclas gewann mit 145 Ringen vor Ralf Muhr (133). Vierter wurde Jan Küppers (128). In der Altersklasse schaffte Johannes Küppers (143) den Sieg. Das Treppchen der Seniorenklasse war mit Hans-Gerd Breidenstein (145), Reiner Schlebusch (144) und Harald Cordts (138) besetzt.

In der Teamwertung siegte Rurtal I (Breidenstein, Janclas, Schlebusch) mit 434 Ringen vor Rurtal II (Cordts, Jo Küppers, Ralf Muhr) mit 414.

Mit dem Unterhebelrepetierer Großkaliber war Reiner Schlebusch mit 147 Ringen einsame Spitze; Rainer Sode (131) wurde Dritter. Bei den Supersenioren reichten Gerd Rüdiger Stöbbe 116 Ringe zum Sieg.

Unterhebelrepetierer

Mit dem Unterhebelrepetierer Kleinkaliber gewann Jan Küppers (142) vor Falk Janclas (130). In der Altersklasse siegte Petra Jackels-Klingen (143) vor Jo Küppers , Arnd Klingen (137) und Uwe Petermann-Janclas (135). In der Seniorenklasse lagen Stöbbe (146), Schlebusch (141) und Engelbert Schmitz (140) vorne, Sode (5./134) und Michael van der Meulen (6./127) folgten.

Mit dem Unterhebelrepetierer Kleinkaliber und Optik waren Benjamin Papajewski (127) und Vivien Salbert (113) in der Jugendklasse erfolgreich. Sebastian Salbert (129) hatte in der Schützenklasse das Sagen. In der Altersklasse dominierte Olaf Papajewski (145) vor Harald Leidereiter (125).

Bei den Senioren gab es ein Superergebnis durch Thomas Röttges (147). Vizemeister wurde Schlebusch (144). Bei den Supersenioren war Franz-Josef Kranz (143) vorne.

Mit dem Matchsportgewehr Kleinkaliber wurde Jürgen Peters (137) in der Altersklasse Bezirksmeister. Bei den Senioren kamen Josef Kohlen (2./130) und Harald Cordts (3./124) aufs Treppchen.

Mit dem Präzisionssportgewehr Kleinkaliber siegten in ihren Klassen Petra Jackels-Klingen (145) und Gerd Rüdiger Stöbbe (139).