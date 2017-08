Selfkant-Höngen. Die Heimatvereinigung Selfkant wandert am Samstag, 2 September, auf einem Rundkurs durch das niederländisch-belgische Hügelland. Treffpunkt ist die Propstei in Millen, um in Fahrgemeinschaften gegen 8 Uhr nach Gulpen zu fahren.

An der Herberge „De Zwarte Ruiter“, Markt 4, in Gulpen startet die Rundwanderung durch das Gulptal, die rund 14 Kilometer lang ist. Obwohl eine Mittagsrast in einem Restaurant vorgesehen ist, sollte etwas Rucksackverpflegung mitgenommen werden. Gäste sind zur Teilnahme eingeladen. Anmeldungen sind erforderlich bei Maria Jaeger unter Telefon 02456/1677 oder per E-Mail: maria.jaeger@mail.de.