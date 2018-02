Heinsberg/Übach-Palenberg.

Mit seinem neuen Buch „Bis zum bitteren Ende“ legt der in Heinsberg-Kirchhoven lebende Heimatforscher Karl Beumers bereits das siebte Werk vor, in dem er Zeitzeugen zu Wort kommen lässt und seine mit ihnen geführten Gespräche in Wort und Bild dokumentiert.