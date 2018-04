Wegberg - Rückblick auf das Jahr beim Kirchenchor „Cäcilia“ Wegberg

Wegberg. Bei der Jahreshauptversammlung des Kirchenchores „Cäcilia“ 1846 Wegberg begrüßte Teamsprecher Bernhard Krischer neben Präses Pfarrer Franz Xaver Huu Duc Tran und Chorleiter Karl Hütz die zahlreichen Mitglieder und die neuen Altistinnen Marianne Dahmen und Gudrun Versteen.

Pfarrer Tran bedankte sich für die vielen Einsätze des Chores und lobte die Qualität der Darbietungen. Er verwies auf den steten Wandel, dem auch die Pfarre St. Martin unterworfen sei und betonte, dass nicht nur die Kleriker Kirche ausmachten, sondern dass auch die Gläubigen ihren Anteil an Glaubensverkündigung leisten könnten.

Insgesamt blickte der Wegberger Chor mit seinen 53 aktiven Sängern auf ein bewegtes Chorleben im vergangenen Jahr zurück. Dazu zählten die geselligen Treffen wie Eiertipp, Ausflug oder Festessen. Weil für die bereits 1971 erhaltenen Ehrenzeichen Palestrina Medaille und Zelter Plakette bisher kein würdiger Platz gefunden werden konnte, sollen sie vorerst im Notenraum aufbewahrt werden.

Die Kassenlage erläuterte Kassiererin Hedwig Reiners, die korrekte Führung wurde von den Prüfern bestätigt. Der Vorstand wurde einstimmig wiedergewählt. So bleiben Bernhard Krischer Teamsprecher, Helmi Grün Schriftführerin, Hedwig Reiners Kassiererin, Iris Grötschel und Theo Gross Beisitzer. Als neue Kassenprüferinnen fanden sich Andrea Chudziak und Anny Weingran.

Messe mit Orchester

Nach einem Dank an die stets motivierten Mitglieder erläuterte Chorleiter Hütz die Zukunftspläne. So ist für den November ein Cäcilienkonzert mit Orchester und Solisten geplant. Die Proben dafür beginnen nach den Sommerferien, Projektsängerinnen und -sänger sind dazu willkommen. Am 2. Weihnachtstag soll wieder eine Messe mit Orchester geboten werden.