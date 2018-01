Erkelenz - „Route gegen das Vergessen“: Aktion am Samstag

Erkelenz. Seit 2011 gestaltet die Arbeitsgruppe „Route gegen das Vergessen“ aus Anlass des Internationalen Tages des Gedenkens an die Opfer des Holocaust eine Veranstaltung unter dem Titel „Erkelenz erinnert sich“.

So auch am kommenden Samstag, 27. Januar. Am 27. Januar 1945 wurde durch die Rote Armee das deutsche Konzentrations- und Vernichtungslager „Auschwitz-Birkenau“ befreit. Es wurden noch 7600 Überlebende und 650 Leichen vorgefunden.

In den Magazinen lagerten 370.000 Herrenanzüge, 837.000 Damenmäntel und -kleider, 44.000 Paar Schuhe, 14.000 Teppiche und 7,7 Tonnen menschliches Haar. Allein an diesem Ort der industriellen Menschenvernichtung wurden über anderthalb Millionen Männer, Frauen und Kinder ermordet. Die meisten waren Juden aus verschiedenen Ländern Europas.

Jeweils von Sonnenaufgang bis -untergang – von 8.19 bis 17.17 Uhr – werden daher an jedem 27. Januar auf dem Markt in Erkelenz mittels Tonaufnahme in einer Dauerschleife die Namen und wichtigsten Lebensdaten von mehr als 100 ermordeten jüdischen Erkelenzerinnen und Erkelenzern vorgetragen. Mit mehreren großformatigen Infotafeln und Flyern werden interessierten Passanten auch schriftliche Informationen bereitgestellt.