Erkelenz.

Lange wurde darüber diskutiert, ob der Erkelenzer Rosenmontagszug in diesem Jahr wieder rollt oder auf dem Abstellgleis bleibt. Gerüchte machten die Runde, dass Wagenbaugruppen ihre Teilnahme abgesagt hätten und lieber nach Wegberg oder in andere Nachbarorte fahren, als sich in Erkelenz sogar die Musik vorschreiben zu lassen.