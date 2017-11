Wegberg-Rath-Anhoven.

Vergessen zu werden, das ist ihr nicht zum ersten Mal passiert. 300 Jahre alt ist die Rochuskapelle in Rath-Anhoven am 2. Oktober geworden und fast niemand hat Notiz davon genommen. Vergessen – wie damals, als 1806 in napoleonischer Zeit alle Kirchen und Kapellen im „Roer-Department“ gezählt wurden. Die Rochuskapelle wurde schlichtweg vergessen.