Rickelrather Schützen freuen sich aufs Schützenfest

Wegberg-Rickelrath. Die St.-Matthias-Schützenbruderschaft Rickelrath lädt zum Schützenfest vom 12. bis 15. Mai im Festzelt an der Anton-Heinen-Straße ein. Ganz besonders freut sich die Bruderschaft, wieder ein Königsgespann präsentieren zu können.

Im Mittelpunkt steht Jürgen Tiskens mit seiner Frau Christine und den Söhnen Tim und Jan als Minister. Der Prinz ist Robin Gillessen mit den Ministern Christopher Näther und Bastian Waldschläger.

Am Freitagabend, 12. Mai, wird gefeiert und gerockt. Um 20 Uhr findet im Festzelt ein Rock- und Pop-Abend mit der Band Music On The RoX statt. Das Repertoire der Band garantiert beste Stimmung und Unterhaltung. Karten für den Abend kosten im Vorverkauf zehn Euro und an der Abendkasse zwölf Euro. Vorverkaufsstellen: Aral Tankstelle Rex, Beecker Straße 79, Wegberg; Apotheke am Berg, Hauptstraße 31, Wegberg; Putenfarm Ritte, Dülkener Straße 26, Wegberg-Rickelrath; Tankstelle Jans, Erkelenzer Straße 21, Niederkrüchten.

Am Samstag, 13. Mai, starten die Schützen mit dem Errichten der Festmaien und einem Umzug durch den Ort. Im Anschluss gegen 18.45 Uhr findet auf dem Kirchplatz zu Ehren des Königspaares ein Zapfenstreich statt. Ab 20 Uhr sind alle Bürger und Bruderschaften bei freiem Eintritt herzlich zum Eröffnungsball eingeladen. Für Stimmung sorgt die Band „Thommes Rot Weiß“.

Am Sonntag, 14. Mai, geht es mit einem Gottesdienst in der Kirche St. Mariä Himmelfahrt um 9.30 Uhr los.

Umzug durch den Ort

Im Anschluss daran finden die Kranzniederlegung und der Umzug durch den Ort statt. Von hier aus treffen sich alle zum musikalischen Frühschoppen im Festzelt, ab 11.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Am Nachmittag feiert dann die Bruderschaft mit ihrem König und Freunden den Höhepunkt des Schützenfestes. Ab 16 Uhr findet auf der Dülkener Straße (Höhe Kiosk/Druckerei) die Königsparade statt, im Anschluss daran, circa 18 Uhr findet im Festzelt der Königsball statt. Die Band „Thommes Rot Weiß“ sorgt auch an diesem Abend für eine Superstimmung. Auch hier ist der Eintritt frei.

Am Montag, 15. Mai, 18 Uhr, geht es dann noch einmal so richtig rund beim Klompeball. Wie an den vergangen Tagen sorgt „Thommes Rot Weiß“ für Unterhaltung. Auch dann ist der Eintritt frei. Alle Veranstaltungen finden im beheizten Festzelt statt.