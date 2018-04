Hückelhoven - Richtiges Handeln bei Wasserunfällen bei Kurs erlernen

Hückelhoven. Die DLRG Hückelhoven bietet ab Montag, 16. April, einen neuen Kurs im Rettungsschwimmen an.

Die Ausbildung als Rettungsschwimmer ist neben der attestierten und qualifizierten Lebensrettung im Wasser auch Bedingung für viele Berufe wie Lehrer, Polizei, Soldaten, Ausbilder, Sportstudenten und vielen mehr. Neben dem Ersterwerb der Rettungsschwimmqualifikation benötigen viele der Teilnehmer eine turnusmäßige Auffrischung dieser Prüfung.

Hier werden neben Rettungstechniken im Wasser auch das Anlandbringen von Personen, Wiederbelebung, Erste Hilfe, Tauchen und der Einsatz von Wasserrettungsgeräten unterrichtet. Neben körperlicher Fitness im Wasser werden auch theoretische Kenntnisse von Wasserrettung und Erster Hilfe trainiert und geprüft.

In der Rettungsschwimmausbildung erlernen Kinder ab 12 Jahren und natürlich auch Erwachsene, sich selbst und andere vor dem Ertrinken zu retten, gefährliche Situationen zu umgehen und richtig einzuschätzen.

Beginn und Anmeldung zum Kurs im Rettungsschwimmen ist am Montag, 16. April, um 18.45 Uhr im Hallenbad Hückelhoven. Bei diesem Kurs wird das Rettungsschwimmabzeichen Bronze und Silber angeboten. Die Teilnehmer, die das Abzeichen in Silber machen wollen, benötigen die Bescheinigung eines aktuellen Erste-Hilfe-Kurses, der nicht älter als zwei Jahre sein darf. Bei ausreichender Teilnehmerzahl, wird auch ein Erste-Hilfe-Kurs angeboten.

Wer weitere Fragen hat kann an den Trainingstagen der DLRG (montags von 18 bis 20 Uhr) im Hallenbad in Hückelhoven vorbeischauen oder einfach eine E-Mail an info@hueckelhoven.dlrg.de schreiben.