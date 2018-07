Hückelhoven - Richtig Löschen: 14 Feuerwehrleute legen Prüfung ab

Hückelhoven. Für das letzte fehlende Mosaikteil in ihrer Grundausbildung gingen eine Feuerwehrfrau und 14 Feuerwehrmänner im wahrsten Sinne des Wortes noch mal durchs „Feuer“. Die angehenden Einsatzkräfte mussten 65 Stunden investieren, um ihr Ziel, den Abschluss der Grundausbildung zu erreichen. Das Modul 3 umfasst den gesamten Bereich des Löscheinsatzes sowie die dazugehörigen Löschtechniken.

Wie auch schon in den vorangegangenen Lehrgängen begann auch dieser mit der Theorie. Unter der Leitung von Torsten Eckardt sowie den Ausbildern Mathias Weck, Axel Sieberichs und Andreas Worms wurde den Teilnehmern alles abverlangt. Es wurde das Wissen aus dem Modul 1 und 2 Lehrgang nochmals abgerufen und vertieft. Themen wie Brandsicherheitswache, die Arten der Löschwasserversorgung, die Grundtätigkeiten im Löscheinsatz sowie die Löschtechniken wurde den Teilnehmern erklärt.

Hiernach begann dann der Schwerpunkt: die praktische Ausbildung. Bei etlichen Einsatzübungen wurden der Löscheinsatz und die Handhabung der Geräte trainiert. Auch verschiedene Rettungstechniken, die zuvor theoretisch durchgesprochen worden waren, mussten nun praktisch angewendet werden.

Das Notfalltraining im Brandeinsatz – Retten von Personen oder Einsatzkräften – verlangte den angehenden Einsatzkräften alles ab. Bei den sonnigen Temperaturen konnte man sich in die Situation versetzen, wie kräftezehrend es ist, mit kompletter Schutzbekleidung und Einsatzgerätschaften einen Brandeinsatz abzuarbeiten.

Bei der Realbrandausbildung mussten alle Teilnehmer in der Wärmegewöhnungsanlage unter realistischen Bedingungen das Impulslöschverfahren anwenden und einen Parcours bei extremen Temperaturen durchlaufen. Nach dieser Übung war jeder Teilnehmer ausgepowert. Es folgte die Prüfung: All den Strapazen zum Trotz zeigten die Teilnehmer dem Prüfungsausschuss, was sie in den vergangenen Wochen gelernt hatten.

Der Leiter der Feuerwehr, Sven Lange, sowie sein Stellvertreter, Frank Bocken, zollten den Prüflingen ihren Respekt. Nach dieser gelungenen Einsatzübung konnte Sven Lange den Teilnehmer mitteilen, dass sie alle das gesteckte Ziel erreicht hatten. Er überreichte im Beisein seines Stellvertreters jedem Teilnehmer die lang ersehnte Bescheinigung.

Die Prüflinge waren: Löscheinheit Doveren: Robert Janiszewski, Robin Sieben; Löscheinheit Baal: Robin Kuhnert, Jessica Moll; Löscheinheit Ratheim: Leon Grabbe, Daniel Rütten, Nico Schmidt; Löscheinheit Kleingladbach: Sebastian Laye, Tobias Scheunemann; Löscheinheit Brachelen: Philipp Schumacher; Löscheinheit Hilfarth: Jan Meerts; Löscheinheit Hückelhoven: David Loers, Philipp Mehlkop, Stephan Merkens und Lutz Sellhast.