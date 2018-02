Hückelhoven-Ratheim - Rheinische Fotomeisterschaft: Siegerbilder im Alten Rathaus

Hückelhoven-Ratheim. Der Landesverband Rheinland im Deutschen Verband für Fotografie präsentiert im Alten Rathaus in Ratheim die Siegerbilder der Rheinischen Fotomeisterschaft 2017. Wie in den Jahren zuvor organisiert der Fotoclub Hückelhoven die Fotoschau.

Insgesamt 139 Teilnehmer mit je drei Exponaten sowie in der Clubwertung 18 Fotoclubs waren dem Aufruf des Verbandes gefolgt, ihre besten Fotografien einzureichen.

Auch die Mitglieder des ausrichtenden Fotoclubs Hückelhoven beteiligten sich erfolgreich an diesem Wettbewerb. Dabei sicherte sich Heinz Beckers, Leiter des Fotoclubs Hückelhoven, in der Einzelwertung einen beachtlichen sechsten Rang. In der Clubwertung sicherten sich die Hückelhovener ebenfalls Platz 6.

Eröffnet wird die Ausstellung der Siegerbilder mit Ehrung der besten Teilnehmer am Freitag, 2. März, um 19.30 Uhr im Alten Rathaus, Ratheimer Markt 1. Weitere Öffnungszeiten sind Samstag, 3. März, 13 bis 18 Uhr, sowie Sonntag 4. März, 11 bis 18 Uhr.