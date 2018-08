Wassenberg.

Nicht nur frische italienische Sommertrüffel hat Jörg Savio vom Restaurant Picasso mitgebracht zum Schlemmer-Markt in Wassenberg, sondern auch eine neue Nachricht, die viele Wassenberger freuen wird. Er wird nämlich seinen Betrieb an der Oberbrucher Deichstraße aufgeben und ab Mitte November den Restaurantbetrieb in der Wassenberger Burg wieder mit Leben füllen, dem Wahrzeichen der Stadt.