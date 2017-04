Hückelhoven.

Das erste Repair-Café im Kreis Heinsberg ist eröffnet worden. An der Heinstraße öffnete es seine Tore, und am Tag der Eröffnungsfeier war schon reger Betrieb in den Räumen des Deutschen Roten Kreuzes zu verzeichnen. Es war jedenfalls jede Menge los im Repair-Café, und die „Fachleute“ hatten jede Menge zu tun.