Heinsberg.

„Reiselust steigt. Urlauber trotzen dem Terror.“ So oder ähnlich lauteten noch vor einem Jahr die Schlagzeilen, wenn es um den Urlaub der Deutschen in der Türkei ging. Das hat sich im Laufe des Jahres, vor allem nach dem Putschversuch im Juli 2016, grundlegend geändert. Gespürt haben das auch die Reiseanbieter in Heinsberg.