Kostenloser Busverkehr, kostenlose Fahrradwache

Am Sonntag, 8. Oktober, findet um 10.15 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst mit Tiersegnung statt. Der Eintritt für Erwachsene beträgt zwei Euro, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren haben freien Eintritt.

Der kostenlose Busverkehr zum Bauernmarkt beginnt am Samstag, 7. Oktober, um 10.30 Uhr, am Sonntag um 9.30 Uhr. Die letzte Fahrt zurück nach Erkelenz findet an beiden Tagen um 18.30 Uhr statt. Zugestiegen werden kann am Busbahnhof, am Gloria-Kino und an der Bushaltestelle am Kaufland. Dort befinden sich jeweils auch in der Nähe Parkmöglichkeiten in ausreichender Zahl.

Über die K 29 kann Hohenbusch während des Marktes aufgrund einer zeitweisen Einbahnstraßenregelung nur von Erkelenz kommend erreicht werden. Nicole Stoffels vom Stadtmarketing empfiehlt bei gutem Wetter das Fahrrad. Der ADFC bietet eine kostenlose Fahrradwache an.