Erkelenz - Regionale Firmen werben um Azubis

Regionale Firmen werben um Azubis Letzte Aktualisierung: 6. Juni 2018, 10:42 Uhr

Erkelenz. Zum bereits neunten Mal findet am Donnerstag die Azubi-Messe in Erkelenz statt. Die Stadt Erkelenz lädt interessierte Schüler und Jugendliche ein, sich zwischen 9 und 15 Uhr in der Stadthalle umfassend zu informieren.