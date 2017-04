Wassenberg-Effeld.

Der Segelclub Wassenberg-Roermond (SWR) hat die ersten Regatten der Saison 2017 gestartet. Für den SWR ist das Jahr 2017 ein besonderes Jahr, denn im Sommer wird das 50-jährige Bestehen gefeiert. Am 18. August findet ein Festbankett in der Bürgerhalle in Effeld und am 19. August ein großes Sommerfest auf dem Clubgelände am Effelder Waldsee statt.