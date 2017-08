Realschüler erarbeiten 4500 Euro für guten Zweck

Heinsberg. Die Schüler der Städtischen Realschule Heinsberg haben am Sozialen Tag von Schüler Helfen Leben (SHL) teilgenommen.

Einen halben Tag lang arbeiteten die Jugendlichen hierfür in örtlichen Betrieben oder Familien, den erhaltenen Lohn spendeten sie der Hilfsorganisation. Mehr als 100 Arbeitsvereinbarungen, mit denen Teilnehmende und Arbeitgeber Lohn und Arbeitszeit festlegten, wurden geschlossen. Insgesamt sind dabei 4500 Euro zusammengekommen.

Einen Beitrag leisten

Schirmherrin Angela Merkel lobt das Engagement: „Schüler Helfen Leben zeigt, dass das Engagement von Kindern und Jugendlichen viel erreichen kann. Wenn viele Einzelne tatkräftig anpacken, um einen Beitrag zur Hilfe zu leisten, dann können sie auch etwas bewirken.“ Die Einnahmen der Aktion kommen Jugendbildungsarbeit in Südosteuropa, Jordanien und Syrien zugute. 2017 sollen insbesondere Projekte gefördert werden, die mit Kindern und Jugendlichen mit Fluchterfahrung arbeiten.

Welche Projekte konkret mit den Geldern des Sozialen Tages 2017 gefördert werden, entschieden Schüler im Mai auf dem Projektauswahltreffen, dem Schülerkongress zum Sozialen Tag. Alle Schulen, die bundesweit am Sozialen Tag teilnehmen, hatten die Möglichkeit, je zwei Delegierte nach Berlin zu entsenden. Jakob Bohnen (8e) und Sara Yalcin (9e) vertraten die Realschule Heinsberg und waren begeistert. Sie informierten sich gemeinsam mit den anderen Jugendlichen vier Tage lang in verschiedenen Workshops und Arbeitsphasen zur Situation in Südosteuropa und im Nahen Osten. Anschließend wählten sie das serbische Projekt „Gemeinsam neu beginnen“, bei dem sich Jugendliche mit Fluchterfahrung gegenseitig unterstützten, und das „Kinder- und Jugendzentrum Al Shajara“ in Jordanien, die mit den Geldern des Sozialen Tags 2017 gefördert werden.

Heinsberger Unternehmen

Nicht nur die eigenen Haushalte oder die der Großeltern unterstützten das Projekt, auch verschiedene Unternehmen in Heinsberg und Umgebung gaben den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, einen Einblick in den Arbeitsalltag zu gewinnen und gleichzeitig durch Spenden für die geleistete Arbeit die Aktion finanziell zu sichern.

Die Realschule Heinsberg ist stolz auf eine Gesamtsumme von etwa 4500 Euro, die an Schüler Helfen Leben überwiesen wurde.