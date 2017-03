Waldfeucht.

So langsam merkt Janine Schwartzmanns den Kindern an, dass sie immer nervöser werden. Denn es geht mit riesigen Schritten auf ihren großen Auftritt zu. Die rund 100 Kinder des Ballettstudios Tanztraum stehen am ersten Aprilwochenende auf der Bühne. In zwei Vorstellungen führen sie dann das Ballettstück „Schneewittchen“ auf.