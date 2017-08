Ratheimer Segelclub: Boote werden aus dem Wasser geholt

Hückelhoven-Ratheim. Die Sommerferien biegen langsam auf die Zielgerade ein und das Ende der diesjährigen Segelsaison des Ratheimer Segelclubs (RSC) Anfang Oktober rückt langsam aber sicher immer näher. Die diesjährigen Höhepunkte waren drei Regatten: Die erste war Mitte Juni die Kreis- und Stadtmeisterschaft im Segeln.

Unter Beteiligung der beiden anderen Segelvereine des Kreises gingen in den verschiedenen Bootsklassen insgesamt 17 Boote mit 28 Seglern an den Start.

Bei den schnelleren Booten ersegelten Rene Trebbels mit Vorschoterin Daniela Fienen (RSC) den Titel der Stadt- und Kreismeister. In der zweiten Wertungsklasse waren Ingo Petz mit Vorschoter Hans Nörfer (Brachelener Bootsclub) die klaren Sieger und gewannen beide Titel. Bei den Jugendbooten gewann Jakob Sonntag (Segelclub Wassenberg-Roermond) mit seinem „Opti“ den Titel Kreismeister 2017.

Danach wurde die Regatta Blaues Band 2017 gesegelt. Es fand nur ein Lauf statt, der aber deutlich länger war, als bei den anderen klassischen Wettfahrten mit meist drei bis vier Runden. Wegen einer Wetterwarnung aufgrund aufziehender Gewitter musste die Fahrt vorzeitig beendet werden.

Souveräne Leistung

Während Ingo Petz und Hans Nörfer (BBC) in ihrer Bootsklasse souverän gewannen, konnten Jürgen Hübner und Richard Liévre den Titel in der schnelleren Bootsklasse für den RSC holen.

Am Ende der darauffolgenden Woche wurde die Grenzland Regatta 2017 ausgesegelt. Nach insgesamt vier Wettfahrten, verteilt auf beide Regattatage, gewann Jürgen Hüber in der Klasse der schnelleren Boote. Volker und Wally Bremer (RSC) waren in der zweiten Wertungsklasse erfolgreich.

Als nächstes steht das Cityfest „Hückelhoven brummt“ am Wochenende, 2. und 3. September, im Kalender des RSC. Der Verein wird dort mit einem eigenem Stand vertreten sein. Die Segler von Adolfosee möchten die Gelegenheit nutzen, interessierte Besucher des Cityfestes aus erster Hand über das Segeln auf dem Adolfosee und dem Ratheimer Segelclub zu informieren.

Ausklingen wird die Segelsaison mit dem Absegeln am letzten September-Wochenende. Zwar wird man danach immer noch den ein oder anderen Segler auf dem Wasser sehen, aber wie in den vergangenen Jahren werden nach und nach die Boote aus dem Wasser geholt und das Vereinsgelände winterfest gemacht.