Wegberg.

Finanzhilfen in Höhe von 1,05 Millionen Euro erhält die Stadt Wegberg vom Bund im Rahmen des Kommunalinvestitionsfördergesetz II (KInvFG) für Investitionen im Bereich der Schulinfrastruktur. Der Rat entschied in seiner jüngsten Sitzung über die Verwendung dieser Mittel, die bis in das Jahr 2023 abgerufen werden können.