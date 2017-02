Wegberg-Gerichhausen.

Bei der Dorfgemeinschaft Hei on Klei ging es am Sonntag noch einmal heiß her. Die große Galasitzung im Festzelt am Ottenhof hatte die Jecken rund um den Grenzlandring angezogen. Bis weit nach Mitternacht sollte das Programm dauern, das von Präsident Heribert Jackels moderiert wurde.