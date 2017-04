Erkelenz-Lövenich.

Die Raiffeisenbank startet eine neue Kulturreihe. Unter dem Titel „Kultur in der Bank“ werden in Lövenicher Filiale Veranstaltungen angeboten, die das Publikum auch außerhalb der Öffnungszeiten in die Bank locken sollen. Den Auftakt machte im Januar der Erkelenzer Krimiautor Kurt Lehmkuhl mit einer Lesung aus seinem letzten Roman „Kohlegier“.