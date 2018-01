Hückelhoven - Räuber an der Haustür: Rentnerpaar überfallen

Hückelhoven.

Ein unbekannter Mann hat am Samstagnachmittag ein Rentnerehepaar in Hückelhoven überfallen. Der Täter passte die 74-jährige Ehefrau ab, als sie gerade ihr Wohnhaus in der Chemnitzer Straße betreten wollte und bedrohte sie und ihren Mann mit einem Messer.