Erkelenz - Radsportler starten in Erkelenz

Erkelenz. In wenigen Tagen heißt es wieder, die Renn- und Crossradschuhe schnüren, wenn der Erkelenzer Radsport-Club (ERC) an Fronleichnam, 31. Mai, zur Radtouristik- und Cross-Country-Tourenfahrt einlädt.

Start- und Zielpunkt der beliebten Veranstaltung ist wieder die Pestalozzischule am Schulring. Für Radsportler aller Leistungsklassen bietet der ERC eine große Palette an Strecken an, welche von leichten 45-Kilometer-Runden für Familien und Senioren bis hin zu 110- und 150-Kilometer-Schleifen für ambitionierte Rennradfahrer reichen.

Alle Strecken sind weitgehend flach, gut ausgebaut und in ausreichenden Abständen mit Verpflegungsstationen bestückt. Bei der längsten Strecke führt die Route sogar zum Westzipfelpunkt. Anmeldezeiten sind je nach gewünschter Strecke zwischen 7 und 10.30 Uhr.

Beliebte Veranstaltung

Eine Besonderheit hat die RTF des ERC wieder zu bieten: 2017 wurde die mit mehr als 800 Teilnehmern größte Radsportveranstaltung der Region erfolgreich um eine Crossrunde Wälder erweitert. Gemäß dem Motto „Mit uns fährst du durch den Urwald“ wurden die Teilnehmer auf zwei Strecken unter anderem durch den Birgeler Urwald geführt. Dieses Jahr schaffte die noch junge Cross-Country-Tourenfahrt (CTF) gleich den Sprung in den NRW-CTF-Cup.

Dabei handelt es sich um eine Serie von bis zu zehn anspruchsvollen Radsportveranstaltungen landesweit. Die Teilnehmer müssen dabei eine Mindestanzahl dieser CTF erfolgreich bestreiten, um am Ende der Saison Ehrungen erhalten zu können. Das Erkelenzer Cross-Event bietet zwei Strecken mit 31 und 52 Kilometern an, welche mit 310 und 610 zu meisternden Höhenmetern aufwarten.