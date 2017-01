Radmuttern an Fahrschul-Lkw gelöst: Zeugen gesucht

Heinsberg. Die Serie von gelösten Radmuttern an Fahrzeugen im Kreis Heinsberg ist um einen weiteren Fall reicher: An einem Fahrschul-Lastwagen sind offenbar im Lauf des Wochenendes die Muttern gelöst worden.

Die unbekannten Täter hatten sich in der Zeit zwischen Freitagnachmittag, 27. Januar, 17 Uhr und Montag, 30. Januar, 6 Uhr, am vorderen linken Rad des Fahrzeugs zu schaffen gemacht. Ein Fahrschullehrer bemerkte die Tat am Montagmorgen. als er vor der Fahrstunde um das Fahrzeug herum ging.

Das Fahrzeug stand an der Siemensstraße geparkt. Wer Hinweise zur Tat hat, wird gebeten, sich an das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu wenden, Telefon 02452/920-0.