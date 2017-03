Punk- und Metal-Festival: Zehn Bands an zwei Tagen

Wassenberg. Das Jugendzentrum Wassenberg veranstaltet vom 31. März bis 1. April wieder ein großes Festival unter dem Namen „Nightfall Festival 2017“. Erstmals treten an zwei Tagen zehn Bands mit verschiedenen Musikrichtungen auf.

Am ersten Tag, Freitag, 31. März, treten vier Punk-Rock-Bands auf, tags drauf spielen sechs Metal-Bands. Zusätzlich zum Konzertraum wird bei gutem Wetter die Außentheke mit Feuerschale und besonderem Ambiente geöffnet. Für alle Jugendlichen ab 16 Jahren und jungen Erwachsenen gibt es die Möglichkeit, sowohl nur einen Tag als auch beide Tage zu kommen. Alle Tickets können an der Abendkasse erworben werden. Los geht es am Freitag um 19 Uhr und am Samstag um 18.30 Uhr. Der absolute Headliner ist am Samstag die niederländische Gruppe 18 Miles, die bereits eine riesige Fangemeinde hat.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Freitag, 31. März spielen in der Reihenfolge Queens Revenge, Raffnix, Shredders, Line 418. Samstag, 1. April, Same, Incomplete, Devotion, Took the Oath, Never Back Down und 18 Miles. Veranstalter ist das Jugendzentrum Wassenberg, Pontorsonallee 20. Weitere Infos gibt es unter Telefon 02432/20609.